L'Algérie déclare la guerre aux erreurs d'arbitrage : plainte officielle déposée auprès de la FIFA contre la « protection de Messi »

La Fédération algérienne de football a déposé une plainte officielle auprès de la FIFA pour contester les erreurs d’arbitrage commises lors de la rencontre entre les « Guerriers du désert » et l’Argentine (0-3), comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Selon des sources du site « TSA Tout sur l'Algérie », La FAF a ainsi confirmé une information dévoilée par le magazine « Compétition » et décidé de saisir officiellement la FIFA pour contester la performance de l’arbitre polonais Szymon Marciniak et du système d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), jugées préjudiciables au cours du match et au détriment de la sélection algérienne.

La plainte épingle notamment le fait que Lionel Messi n’ait pas été expulsé à la 32^e minute, alors que la star argentine avait commis un tacle violent sur le défenseur algérien Aïssa Mandi, écrasant la jambe du joueur sous ses pieds sous les yeux de l’arbitre et du VAR.

Malgré la gravité de la faute, Messi – auteur du premier but argentin dès la 17e minute – n’a écopé d’aucun carton et a pu poursuivre la rencontre sans sanction. Cette erreur constitue le cœur de la plainte algérienne, qui y voit la preuve d’une « protection particulière » accordée au capitaine argentin.

La plainte évoque aussi le coup de coude asséné par Mac Allister, À la 74^e minute, le milieu argentin Alexis Mac Allister a asséné un coup de coude évident au visage d’Ibrahim Maza, l’envoyant au sol. L’arbitre n’a ni sifflé penalty ni sorti le carton jaune.

Ces décisions ont provoqué un tollé général dans le milieu footballistique. Presse spécialisée et spécialistes de l’arbitrage ont unanimement dénoncé une prestation « scandaleuse » ayant pesé sur le résultat du match.

Le dépôt de cette plainte officielle auprès de la FIFA marque la volonté de la Fédération algérienne de mettre fin à de telles erreurs, devenues trop fréquentes dans les grandes rencontres, et d’obtenir une enquête juste et transparente sur la performance de l’équipe arbitrale.