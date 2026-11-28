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L’Al-Hilal de Simone Inzaghi poursuit sur sa lancée. Sur le terrain difficile d’Al-Ettifaq, l’équipe de l’ancien entraîneur de l’Inter s’impose 3-1, notamment grâce à un but de Sergej Milinkovic-Savic, qui alourdit le score après le doublé de Watkins.

Un succès important pour le club de Riyad qui reprend la tête de la Saudi Pro League lors d’une journée où ses deux autres rivaux pour le titre s’étaient déjà imposés : Al-Qadsiah, avec Retegui et Reijnders, et l’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

L’équipe d’Inzaghi atteint ainsi 33 points, soit deux de plus que ses deux rivales, et décroche surtout une sixième victoire consécutive, une belle performance qui place plus que jamais Milinkovic-Savic et ses coéquipiers en pole position pour un titre que le club n’a plus remporté depuis la saison 2023-2024, lorsque Jorge Jesus l’avait mené au sacre.

La saison est encore longue, mais l’ancien entraîneur de la Lazio vise plus que jamais le titre de champion d’Arabie saoudite, après avoir remporté la Serie A avec l’Inter.