L'Ajax voit sa nouvelle recrue Caio Henrique marquer, mais laisse filer la victoire dans le temps additionnel

Mercredi, l'Ajax n'a pas réussi à s'imposer lors du match amical contre le VfL Bochum. Un but marqué dès le début de la rencontre par la nouvelle recrue Caio Henrique a longtemps semblé suffire pour remporter la victoire, mais dans le temps additionnel, un malheureux but contre son camp de Reverson a fait basculer le match : 1-1.

Du côté amstellodamois, Daley Blind effectuait son retour dans le onze de départ et formait la charnière centrale avec Aaron Bouwman. Abdellah Ouazane, buteur lors de la précédente sortie contre l’AEK Larnaca, était aligné en pointe. À la récupération, le jeune Jinairo Johnson, tout juste dix-neuf ans, découvrait lui aussi le poste de sentinelle.

La nouvelle recrue Caio Henrique a également fêté sa première titularisation en ouvrant le score d’une frappe placée, récompensant ainsi un départ canon malgré un début de match quelque peu chaotique. Après une combinaison rapide entre Abdellah Ouazane et Oscar Gloukh, le ballon est arrivé dans la surface devant l’arrière gauche, qui avait monté avec l’attaque. D’un tir en pivot, il a envoyé le cuir d’une frappe maîtrisée du gauche derrière le gardien de Bochum, Timo Horn : 1-0.

Dans la foulée, les hommes de Míchel ont continué à imposer leur rythme sans toutefois se créer d’occasions franches. À l’autre bout du terrain, Maarten Paes s’est illustré en repoussant une tentative dangereuse de Berkan Taz, l’homme en forme de Bochum.

Johnson, très en vue au milieu, a ensuite frappé fort des vingt mètres, mais sa tentative a heurté la barre. Menant 1-0, les Ajacides sont rentrés aux vestiaires, puis Míchel a procédé à plusieurs changements en seconde période.

Ces changements n’ont toutefois pas créé d’occasions supplémentaires. Pharell Nash et Don-Angelo Konadu ont pris d’assaut les cages allemandes sans réussir à faire la différence. L’Ajax a donc dû lutter jusqu’à la dernière minute pour arracher la victoire, mais a finalement cédé en toute fin de match. La première occasion de Bochum en seconde période, un tir de Samuel Bamba, a heurté le poteau avant de revenir sur Reverson et de finir dans les filets : 1-1.

Le nouvel entraîneur Míchel, qui n’avait remporté qu’une seule victoire (1-0 face à l’AEK Larnaca) pour une défaite (3-1 contre le Panathinaïkos) lors des précédents amicaux, voit ainsi ses hommes concéder un match nul 1-1. La saison démarrera officiellement jeudi prochain avec le premier tour de qualification de la Conference League.

Composition en première période : Paes ; Gaaei, Bouwman, Blind, Henrique ; Johnson, Klaassen, Gloukh ; Berghuis, Ouazane, Godts.

Composition en deuxième période : Reverson ; Gaaei, Bouwman, Muzungu, Wijndal ; Johnson, Klaassen, Abdalla ; Edvardsen, Konadu, Nash.