L’Ajax s’est qualifié jeudi soir pour la phase principale de la Conference League. Les Amstellodamois ont battu le FC Sion 5-3 à la Johan Cruijff ArenA et ont ainsi validé de manière assez convaincante leur victoire 4-2 du match aller, même si l’équipe de l’entraîneur Míchel Sánchez a connu avant la pause une phase étonnamment compliquée au cours de laquelle l’Ajax s’est même retrouvé mené.

Sánchez a offert à Tolu Arokodare sa première titularisation avec l’Ajax, après que l’attaquant prêté par Wolverhampton Wanderers n’avait jusque-là joué qu’en tant que remplaçant. Le Nigérian composait l’attaque avec Abdellah Ouazane, 17 ans, et Steven Berghuis, tandis que Julian Brandt débutait une nouvelle fois au milieu de terrain et qu’Oscar Gloukh prenait place sur le banc.

L’Ajax a connu un début de match rêvé et menait déjà après 33 secondes. Brandt s’était déjà montré tout proche de marquer au bout de dix secondes, avant que Youri Baas n’inscrive le 1-0 en reprenant le ballon après le corner qui a suivi. Le défenseur a ainsi égalé le but européen le plus rapide de l’Ajax au XXIe siècle, détenu depuis 2003 par Andy van der Meijde.

L’équipe à domicile semblait d’abord en mesure de faire rapidement le break, mais le FC Sion est revenu à hauteur à la 19e minute grâce à Winsley Boteli. Peu auparavant, Marc-André ter Stegen avait encore réalisé un excellent arrêt sur une tête à bout portant, tandis que Youri Regeer a dû quitter la pelouse sur blessure quelques minutes après l’égalisation et a été remplacé par Jorthy Mokio.

L’Ajax pensait reprendre l’avantage à la 29e minute par l’intermédiaire d’Ouazane, mais Berghuis était auparavant hors-jeu dans l’action. Peu après, tout a même complètement tourné au vinaigre pour les Amstellodamois : Ter Stegen a maladroitement relâché un centre et Boteli en a profité pour inscrire son deuxième but. Sion a ainsi pris l’avantage 2-1 et l’écart sur l’ensemble des deux matches a soudainement été réduit à un but.

L’Ajax n’a toutefois pas eu à courir longtemps après le score. Trois minutes plus tard, Davy Klaassen a inscrit le 2-2 et signé au passage son 20e but européen avec l’Ajax, devenant ainsi le troisième joueur du club à atteindre cette barre après Johan Cruijff et Jari Litmanen. Dans le temps additionnel de la première période, Tolu a finalement redonné l’avantage aux Amstellodamois en frappant puissamment dans un angle difficile après un contrôle involontaire laborieux.

Après la pause, l’Ajax a clairement haussé le rythme. Tolu a d’abord touché les montants, avant d’inscrire malgré tout son deuxième but de la soirée à la 51e minute, au terme d’une belle combinaison entre Ouazane et Brandt. Quatre minutes plus tard, l’équipe à domicile a encore creusé l’écart lorsque le remplaçant Oliver Edvardsen, entré à la pause à la place d’un Steven Berghuis décevant, a marqué le 5-2 au terme d’une attaque menée sur le flanc gauche.

Tolu a eu droit à une sortie sous les applaudissements à l’heure de jeu et a cédé sa place à Marcos Leonardo, tandis que Klaassen et Brandt ont eux aussi quitté la pelouse. Edvardsen a ensuite cru inscrire le 6-2, mais son deuxième but a été annulé pour hors-jeu.

À la 90e minute, Sion a encore réduit l’écart après une perte de balle maladroite de Caio Henrique, à l’origine d’un contre : Boteli a facilement pris le dessus sur Dies Janse et a complété son triplé pour porter le score à 5-3. Ce but n’a toutefois rien changé à la qualification de l’Ajax, qui s’est assuré une place en phase principale de la Conference League avec un score cumulé de 9-5.