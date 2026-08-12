L’Ajax veut recruter gratuitement un joueur du FC Barcelone

L’Ajax souhaite recruter gratuitement le latéral gauche Jofre Torrents en provenance du FC Barcelone, rapporte De Telegraaf. Plus tôt, Mundo Deportivo avait encore écrit que l’Ajax allait se faire prêter Torrents.

Barcelone s’était montré favorable à un prêt dès le départ, car le club voit beaucoup d’avenir chez le jeune international et souhaite qu’il prenne de l’expérience ailleurs. Il apparaît désormais que l’Ajax veut le recruter définitivement.

Dans un premier temps, l’Ajax ne paiera rien pour Torrents. Jordi Cruijff a imaginé une formule avec des primes liées aux performances. Au final, le montant du transfert pourra alors grimper jusqu’à six millions d’euros.

Si le gaucher de 19 ans ne réalise rien ou se blesse, l’Ajax ne paiera rien pour le talent.

Torrents était bien considéré au sein de Barcelone et a de nouveau reçu beaucoup de confiance de la part de Hansi Flick pendant la préparation. Le défenseur avait encore débuté au poste de latéral gauche il y a deux semaines lors du match amical contre Birmingham.

En raison de la concurrence en Catalogne, il y avait toutefois peu de perspectives de temps de jeu régulier en équipe première la saison prochaine.