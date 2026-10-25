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imago-sport-1085044556.jpgANP
Siep Engelen
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L’Ajax vacillant tient bon sur le terrain du Sparta et grimpe à la deuxième place de l’Eredivisie

Sparta Rotterdam vs Ajax
Sparta Rotterdam
Ajax
Eredivisie

L’Ajax a arraché une victoire dimanche en Eredivisie. En déplacement sur le terrain du Sparta, le club amstellodamois a subi la pression pendant une grande partie de la seconde période, mais a conservé de justesse son avantage pour s’imposer 1-2. Abdellah Ouazane et Tolu Arokodare ont marqué pour l’Ajax. 

L’Ajax a immédiatement pris les choses en main et s’est surtout montré dangereux sur le côté gauche, où Ouazane a sans cesse provoqué son adversaire direct. Cela a débouché sur l’ouverture du score à la 22e minute : après un échange avec Julian Brandt, Ouazane a inscrit le 0-1 d’une superbe frappe. 

Juste avant la pause, le Sparta a soudainement égalisé. Jens Toornstra, qui disputait son 500e match en Eredivisie, a repris de la tête un centre millimétré d’Isaac Babadi pour marquer le 1-1. Un coup dur pour l’Ajax, qui a toutefois vite réagi. 

Sur une contre-attaque rapide, Brandt a pris les commandes. L’Allemand a longtemps progressé balle au pied avant de servir Tolu, qui a glissé le ballon dans le petit filet opposé avec beaucoup de calme et de précision. L’équipe de Míchel a ainsi regagné les vestiaires avec un avantage de 1-2. 

Après la pause, l’Ajax n’a pas réussi à tuer le match. Tolu est passé près d’inscrire le troisième but amstellodamois, mais il a touché le cadre. Le Sparta a ensuite pris le dessus et a failli égaliser après une énorme erreur de Brandt. Marc ter Stegen a toutefois sauvé les siens en repoussant la tentative de Mitchell van Bergen, entré en jeu. 

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Un avertissement pour l’Ajax, qui n’a pourtant pas réussi à enrayer son recul dans les dernières minutes. Le Sparta s’est procuré plusieurs occasions par Milan Zonneveld et Van Bergen, mais l’Ajax a tenu bon grâce à une bonne dose de réussite et à une excellente prestation de Ter Stegen. 

Míchel n’était pas rassuré et a fait entrer Daley Blind en fin de match pour renforcer sa défense. Le suspense a duré jusqu’à la dernière minute, mais le Sparta n’a plus marqué. L’Ajax empoche ainsi trois points et grimpe à la deuxième place de l’Eredivisie, à trois points du leader, Feyenoord. 

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