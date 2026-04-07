« L'Ajax va même terminer septième et rater son billet pour les compétitions européennes »

L'Ajax terminera même septième et manquera ainsi une place en coupe d'Europe. Chaque jour, sur Voetbalzone, nous proposons trois thèses sur les grands clubs néerlandais. De plus, les équipes en dehors du trio de tête traditionnel font régulièrement l'objet d'une attention particulière. L'Ajax a subi une défaite contre le FC Twente (1-2) le week-end dernier et a vu les Tukkers prendre la quatrième place. Pensez-vous que l'Ajax va encore descendre dans le classement de la VriendenLoterij Eredivisie et rater le football européen ? Donnez votre avis dans les commentaires !

Samedi dernier, l'Ajax a affronté à domicile son rival, le FC Twente, et n'a pas réussi à marquer le moindre point. Cette défaite a entraîné un bouleversement au classement de la VriendenLoterij Eredivisie : le FC Twente a dépassé l'Ajax et occupe désormais la quatrième place, ce qui lui donne droit à une qualification pour l'Europa League.

Bien que les Amstellodamois, avec 48 points, ne soient qu'à deux points du FC Twente, le calendrier restant de l'Ajax s'annonce difficile. Après deux matchs à l'extérieur contre Heracles Almelo et le NAC Breda, l'Ajax devra disputer ses trois derniers matchs contre le champion national, le PSV, le FC Utrecht et le sc Heerenveen. Les deux derniers cités sont en pleine lutte pour les places de barrages en vue d'une qualification européenne.

Utrecht occupe la neuvième place et compte un point de moins que le Sparta Rotterdam (41), qui occupe actuellement la dernière place des barrages. L'équipe de Ron Jans est un véritable cauchemar pour l'Ajax, qui n'a remporté qu'une seule victoire lors des cinq dernières rencontres entre les deux clubs. Les joueurs d'Utrecht sont également en bonne forme et n'ont perdu que deux de leurs dix derniers matchs de championnat. Il s'agissait de défaites serrées contre le PSV (4-3) et Feyenoord (0-1).

Tout comme Utrecht, Heerenveen affiche également une série impressionnante en VriendenLoterij Eredivisie. Le club frison reste sur cinq matchs sans défaite et occupe la septième place du championnat, à seulement quatre points de l'Ajax. Plus tôt cette saison, l'équipe d'Óscar García n'avait pas réussi à s'imposer face à Heerenveen et le match s'était soldé par un score de 1-1 au Johan Cruijff ArenA. Lors de la dernière journée, Heerenveen pourrait sceller le sort de l'Ajax au stade Abe Lenstra et envoyer le club en barrages.

Si l'Ajax se retrouve en barrages, le club se tournera vers la finale de la Coupe, qui aura lieu le dimanche 19 avril. Le NEC affrontera l'AZ, qui occupe actuellement la sixième place. Le vainqueur de la Coupe se qualifie directement pour l'Europa League.

De cette manière, l'AZ pourrait éviter les barrages. Une victoire en Coupe pour les Alkmaarders pourrait, compte tenu des récents résultats du derby de Hollande-Septentrionale, être avantageuse pour l'Ajax, qui n'a battu l'AZ pour la dernière fois qu'en 2021.