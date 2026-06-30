L'Ajax n'est pas le seul club de l'Eredivisie à s'intéresser à Julian Brandt. Selon l'Eindhovens Dagblad, le PSV aurait également manifesté son intérêt pour l'Allemand de 30 ans, libre de tout contrat depuis son départ du Borussia Dortmund.

Selon le Westdeutsche Allgemeine Zeitung, le salaire du milieu offensif pourrait toutefois constituer un obstacle : il percevait huit millions d’euros par saison à Dortmund.

Outre l’Ajax, des formations espagnoles et italiennes suivent aussi le dossier, mais le PSV entend bien jouer sa carte. Dans une analyse consacrée à l’avenir d’Isaac Babadi, le journaliste Rik Elfrink évoque le départ d’Ismael Saibari et indique que Brandt est « l’une des options » pour le club de Eindhoven.

« Comme indiqué, Babadi ne fait pas partie des plans actuels de Bosz au PSV. Le club doit désormais chercher un successeur à Ismael Saibari et l’une des options pourrait bien être l’Allemand expérimenté Julian Brandt. »

« Officiellement, rien n’est encore concret, mais des sources internes indiquent que le club pourrait tout de même tenter de recruter l’Allemand. Son statut de joueur libre complique toutefois l’opération : ces dernières années, Brandt a perçu un salaire considérable à Dortmund, bien au-delà des standards du PSV. Sans compter que plusieurs autres clubs se renseignent déjà à son sujet », explique Elfrink.

Mario Götze pourrait d’ailleurs glisser un mot en faveur du club, qu’il a déjà servi lors de l’été 2020, lorsque les Eindhovenois l’avaient recruté libre. L’icône de Dortmund, auteur du but victorieux en finale de la Coupe du monde 2014 entre l’Allemagne et l’Argentine (1-0), a disputé 77 matchs sous les couleurs du PSV, avec lequel il a d’ailleurs privé l’Ajax du titre en Coupe des Pays-Bas.

Outre Saibari, tous les indicateurs laissent penser que Babadi s’apprête lui aussi à partir. « Après un prêt mitigé à l’Antwerp FC, le jeune talent souhaite changer de cap et, de préférence, rejoindre rapidement un autre club, évoluant au plus haut niveau et qui croit en lui », conclut Elfrink.