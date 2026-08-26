L’Ajax s’intéresse à Yves Bissouma. C’est ce qu’écrit le journaliste Lassana Camara sur X. Michaël N'Cho, l’agent de Bissouma, a depuis partagé ce tweet et semble ainsi le confirmer.

Camara écrit que l’Ajax s’est mêlé à la lutte pour Bissouma. Le milieu défensif de 29 ans est libre de tout contrat depuis cet été, après l’expiration de son bail à Tottenham Hotspur.

Au demeurant, l’Ajax n’est pas le seul club qui, selon le journaliste, a jeté son dévolu sur Bissouma. Istanbul Basaksehir et le Celtic seraient eux aussi intéressés par lui.

Bissouma a été amené du Mali vers l’Europe par le LOSC Lille en 2016. Sous les couleurs du club français, il a finalement disputé 55 matches officiels.

En 2018, Brighton & Hove Albion l’a recruté pour près de dix-sept millions d’euros. Le Malien y disputera finalement 124 matches en quatre ans.

En 2022, il est parti chez les Spurs pour une indemnité de transfert de plus de 29 millions d’euros. Avec le club londonien, le droitier a disputé 111 matches. La saison dernière, il est resté longtemps sur la touche en raison d’une blessure au genou.

Bissouma, qui mesure 1,82 mètre, compte en outre 46 sélections avec le Mali. Il porte le brassard de capitaine depuis 2024.