Wout Weghorst a officialisé son départ de l’Ajax Amsterdam via le site internet du club. L’attaquant de 33 ans se souvient avec gratitude de son passage à la Johan Cruijff ArenA, mais reconnaît ne pas avoir atteint ses objectifs.

Il y a deux ans, ce joueur comptant 53 sélections en équipe nationale a vu son rêve se réaliser. « Quand on partait en vacances à l’aéroport de Schiphol, on passait devant le stade. Je disais alors à mes frères : “Un jour, je jouerai au foot ici”. En toute honnêteté, j’espérais y disputer un seul match, même pas sous les couleurs de l’Ajax. Alors vivre cela a été fantastique. Chaque match à la Johan Cruijff ArenA était une fête. »

Ajax

Il évoque quelques temps forts : « La victoire en déplacement chez Feyenoord était magnifique. À notre retour au Toekomst, le centre d’entraînement était noir de monde. C’était vraiment génial. »

Le fait de ne pas avoir remporté le titre reste douloureux : « Ce trophée, celui de champion des Pays-Bas, aurait été très spécial. Nous étions si près du but. J’aurais aimé que les choses se passent autrement. Je suis reconnaissant envers l’Ajax, mais mon passage ici n’a pas été couronné de succès. Il aurait fallu remporter le titre. »

Pour conclure, l’attaquant adresse un dernier message à tous ceux qui jalousent le recordman des titres : « L’Ajax est le plus grand club des Pays-Bas. À vous de faire mieux. »

À noter que l’Ajax a retiré de son site l’article contenant le message d’adieu de Weghorst peu après sa publication ; les raisons de cette décision demeurent inconnues, mais Voetbalzone a pu en récupérer les citations à temps.

Son transfert national vers le FC Twente met un point final à son passage à l’Ajax. En 65 matchs officiels, il a inscrit 20 buts et délivré 6 passes décisives.