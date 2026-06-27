L'Ajax souhaite résilier le contrat de Marijn Beuker en raison d'« inexactitudes sur LinkedIn »

Selon Mike Verweij, journaliste du quotidien néerlandais De Telegraaf, l’Ajax envisage de se séparer de Marijn Beuker.

Selon ce spécialiste du club, une réunion est prévue la semaine prochaine pour évoquer son avenir, y compris la possibilité d’une résiliation de contrat.

Le directeur sportif aurait en effet « embellit son CV sur LinkedIn », ce que le club lui reproche sévèrement.

Il est par ailleurs considéré comme coresponsable des recrutements décevants de la saison passée : Raul Moro, Ko Itakura, Oscar Gloukh et James McConnell sont cités à ce titre.

Son départ n’est toutefois pas encore acté : recruté sur recommandation de Louis van Gaal, conseiller du conseil de surveillance, il pourrait bénéficier d’un soutien interne.

Par ailleurs, les communiqués de presse se multiplient depuis quelques semaines à Amsterdam : Beuker parvient à recruter les jeunes joueurs les uns après les autres.



