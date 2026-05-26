Selon Ivan Quirós, journaliste local spécialisé dans l’actualité du Girona, Viktor Tsygankov serait dans le viseur de l’Ajax. Plusieurs sources ukrainiennes confirment cette information.

Sous contrat jusqu’en 2025, l’ailier droit de 28 ans pourrait quitter la Catalogne cet été pour éviter la descente en LaLiga 2.

Après le défenseur Daley Blind et l’entraîneur Míchel, également évoqués à Amsterdam, Quirós a révélé lundi que Tsygankov figurait aussi sur les radars ajacides.

Si Míchel rejoignait bien l’Ajax, il souhaiterait sans doute s’adjoindre les services de Blind et de Tsygankov. Ce dernier a marqué 7 buts et délivré 5 passes décisives en 34 matchs officiels cette saison.

Le journaliste Serhiy Tyshchenko, généralement bien informé, confirme ces informations mais précise que l’international aux 65 sélections pourrait aussi s’envoler vers la Major League Soccer ou la Süper Lig.

L’été dernier, le PSV avait tenté de le recruter, mais il avait choisi Girona pour 5 millions d’euros.

Son bilan chez les Catalans s’établit à 119 matchs, 20 buts et 23 passes décisives. Transfermarkt évalue actuellement sa valeur à 15 millions d’euros.