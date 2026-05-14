« L’Ajax souhaite frapper vite en approchant le Feyenoord et West Ham United »

L'Ajax espère renforcer son effectif avec Emmanuel Fejokwu (West Ham United) et Ephendrich Rijsenburg (Feyenoord). Les deux jeunes talents devraient intégrer le centre de formation d'Amsterdam la saison prochaine.

Selon Ajax Showtime, qui rapporte l’information ce jeudi, les deux jeunes joueurs devraient se prononcer sur leur avenir dans les prochains jours.

Âgé de seize ans, Fejokwu est né aux Pays-Bas, mais a déménagé en Angleterre dès son plus jeune âge. C’est là-bas qu’il s’est révélé comme un défenseur prometteur au sein du centre de formation des Hammers.

Il évolue actuellement avec les U18 des Hammers, mais l’Ajax souhaite le faire jouer dans sa catégorie d’âge. Plusieurs autres clubs sont intéressés, mais les Amstellodamois se montrent confiants.

L’attaquant de quinze ans a déjà fait trembler les filets avec les U15 de Feyenoord et les U15 des Pays-Bas, et il pourrait intégrer les U16 ajacides dès la saison prochaine.

Ces arrivées potentielles interviennent après les départs de plusieurs jeunes talents vers Rotterdam : Ilai Grootfaam et Jivayno Zinhagel ont récemment fait leurs débuts à seize ans seulement avec l’équipe première du Feyenoord.