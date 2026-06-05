L'Ajax semble avoir déniché la perle rare et s'apprête à accueillir un attaquant prometteur à Amsterdam

Selon le média irlandais The 42, l’Ajax serait en phase avancée de négociations pour le transfert de l’attaquant des Shamrock Rovers, Michael Noonan. Le journal indique que le jeune talent de 17 ans aurait choisi le club amstellodamois.

Le TSG Hoffenheim s’était précédemment intéressé à l’attaquant, prêt à débourser deux millions d’euros pour le recruter.

Pendant le week-end férié, l’attaquant s’est rendu à Amsterdam pour visiter le centre d’entraînement De Toekomst. Il aurait été impressionné par le projet sportif présenté par l’Ajax et par la qualité des installations.

D’après plusieurs sources, les négociations entre l’Ajax et le jeune attaquant en seraient déjà à un stade avancé ; il ne resterait plus qu’à finaliser les derniers détails pour que Noonan devienne officiellement Ajacied.

Il ne devrait toutefois pas intégrer immédiatement l’équipe première, et devrait d’abord s’aguerrir au sein de Jong Ajax, qui évolue en Keuken Kampioen Divisie.

Âgé de 17 ans, Noonan a disputé 18 matchs en Premier Division irlandaise cette saison, inscrivant trois buts. En Ligue Europa Conférence, il n’a joué que 80 minutes sans trouver le chemin des filets.

En 2024, à seulement seize ans, il a fait ses débuts contre les Bohemians, avant d’être remplacé dans le temps additionnel du match gagné 3-1 à l’extérieur.