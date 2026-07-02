L'Ajax se sépare définitivement de la mauvaise recrue de Mislintat, qui percevait un salaire élevé

Selon Voetbal International, Branco van den Boomen s’apprête à quitter définitivement l’Ajax. Le milieu de terrain de trente ans a trouvé un accord avec Angers depuis plusieurs semaines, et les deux clubs se sont également entendus. La confirmation officielle est toutefois retardée pour des raisons comptables.

Dès la semaine dernière, il était déjà apparu clairement que Van den Boomen n’avait pas besoin de se présenter au premier entraînement de l’Ajax, signe que son transfert à Angers était alors déjà dans sa phase finale. Le milieu de terrain effectue ainsi son retour au sein du club où il avait déjà évolué en prêt lors de la deuxième partie de la saison 2025/26, disputant alors quinze matchs en Ligue 1.

Selon le journaliste deVI Joost Blaauwhof, le dossier est bouclé : « Sauf imprévu, la signature avec le club de Ligue 1 interviendra prochainement », écrit-il.

Sous contrat avec l’Ajax pour une saison supplémentaire, le milieu de terrain devrait rapporter une indemnité de transfert dont le montant n’a pas encore été dévoilé.

Le milieu de terrain était revenu à l’Ajax sans indemnité de transfert à l’été 2023, après un passage couronné de succès à Toulouse. Il avait alors signé un contrat jusqu’à la mi-2027 et avait été la première recrue de Sven Mislintat, alors directeur technique. Depuis, il est considéré comme l’un des joueurs les mieux payés de l’Ajax.

Lors de sa première saison à Amsterdam, il a disputé 29 matchs officiels, inscrivant trois buts et délivrant une passe décisive. Une blessure au genou l’a toutefois empêché de conserver sa place de titulaire.

La saison suivante, les blessures ont persisté : des douleurs dorsales récurrentes ont encore réduit son temps de jeu.

Ces problèmes de dos ont persisté jusqu’à la saison 2025-2026 : Van den Boomen n’est revenu qu’en décembre, sans réussir à reconquérir une place de titulaire. Après un prêt à Angers, il s’apprête désormais à poursuivre sa carrière de façon définitive dans l’Hexagone.

Au total, Van den Boomen compte 56 matchs sous le maillot ajacide, ponctués de 5 buts et 2 passes décisives.