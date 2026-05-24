L’Ajax se qualifie pour les tours préliminaires de la Ligue Europa Conférence après une séance de tirs au but haletante

Dimanche après-midi, l'Ajax s'est qualifié pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence en éliminant le FC Utrecht. La finale des barrages a nécessité une prolongation, puis une séance de tirs au but, et ce sont finalement les Amstellodamois qui ont émergé vainqueurs. Maarten Paes s'est illustré en arrêtant deux penalties.

Chez les Amstellodamois, Kasper Dolberg retrouvait la pointe de l’attaque, tandis qu’Óscar García décidait de préserver Wout Weghorst et Sean Steur : « Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre des risques en première période », expliquait l’Espagnol à ESPN au sujet de l’état de forme du duo. Côté Utrecht, Siebe Horemans remplaçait l’indisponible Alonzo Engwanda.

Dès la deuxième minute, l’Ajax est sauvé par Jorthy Mokio, qui repousse un tir de Horemans sur la ligne, avant que Mike van der Hoorn ne manque le cadre de la tête. La seule réponse des Ajacides, un coup franc lointain de Steven Berghuis, manque également de précision.

Autrement, la première période fut pauvre en occasions et marquée par une frustration croissante, notamment à l’égard de l’arbitre Allard Lindhout. Après la pause, l’Ajax semblait enfin réveillé.

Dès la 47^e minute, Aaron Bouwman a ainsi expédié un coup de tête repoussé avec brio par Vasilios Barkas, avant que Mokio ne soit contrarié sur le rebond par un contact malchanceux de Youri Regeer. Peu après, le ballon a de nouveau frôlé le cadre : Mokio a trouvé la barre transversale d’une frappe bien placée.

Ce fut son dernier fait d’armes : touché, il a cédé sa place à la 53^e minute. Le but semblait alors inévitable pour les Amstellodamois, qui ont encore alerté Barkas par Regeer, Steur et Berghuis, mais Utrecht a tenu bon.

L’Ajax a maintenu la pression jusqu’à la mi-temps. Ensuite, Utrecht a progressivement refoulé les Amstellodamois, qui ont baissé de pied. Haller s’est montré menaçant sans trouver le cadre, et le score est resté nul. Direction les prolongations.

L’Ajax n’a pas tardé à faire la différence : sur coup franc, le ballon est tombé dans les pieds de Davy Klaassen, qui a immédiatement ouvert le score d’une frappe du gauche. Les Amstellodamois semblaient alors en contrôle, mais ils ont été immédiatement sanctionnés dès la reprise de la seconde période supplémentaire.

Mike van der Hoorn a alors pris part à l’offensive, avec un effet immédiat : Zechiël a repris d’une frappe instantanée le ballon repoussé, 1-1. La décision s’est donc jouée aux tirs au but, et c’est l’Ajax qui a tiré son épingle du jeu, avec le gardien Paes en héros de la soirée.