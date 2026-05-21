L'Ajax se qualifie pour la finale des barrages grâce à une victoire convaincante contre le FC Groningen

L'Ajax s'est qualifié pour la finale des barrages donnant accès à la Coupe d'Europe. Au stade Kras du FC Volendam, l'équipe de l'entraîneur Oscar García s'est imposée 2-0 face au FC Groningen et conserve ainsi ses chances d'obtenir son billet pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence. La finale aura lieu dimanche contre le vainqueur de l'autre demi-finale, qui oppose le FC Utrecht au sc Heerenveen.

Dominateurs dès l’entame, les Amstellodamois ont multiplié les combinaisons sous la pression groningoise et se sont créés les premières occasions par Steven Berghuis, Wout Weghorst puis Mika Godts. Ce dernier a cru ouvrir le score dès la 14^e minute d’une frappe splendide repoussée par la barre transversale, mais son but a été refusé pour hors-jeu.

Le premier but est finalement tombé dix minutes plus tard : Godts a délivré un centre millimétré depuis le côté droit, que Davy Klaassen a habilement repris de la tête au premier poteau. Pour le milieu de terrain expérimenté, c’était une nouvelle fois une réalisation importante sous les couleurs ajacides.

Après l’ouverture du score, l’Ajax a maintenu sa emprise. Groningen n’a guère été menaçant et a pu remercier la barre et son gardien de ne concéder qu’un seul but à la mi-temps. Weghorst s’est notamment procuré plusieurs occasions, mais a buté sur Marvin Peersman puis, à bout portant, sur le gardien Etienne Vaessen.

Dès la reprise, les Ajacides ont accentué la pression. Ils ont maintenu leur emprise au milieu de terrain, limitant presque à néant les incursions groningues. Une rare perte de balle aurait pu offrir aux visiteurs une demi-occasion, mais la vigilance amstellodamoise a prévalu.

Le match s’est finalement scellé à la 57^e minute : un ballon repoussé de la tête est arrivé dans les pieds de Jorthy Mokio, qui a glissé le ballon d’une seule touche dans le petit filet, depuis environ dix-sept mètres. Le milieu de terrain a ainsi inscrit le but libérateur du 2-0.

À l’heure de jeu, Groningen pensait revenir dans la rencontre grâce à Brynjólfur Willumsson, qui exploitait une erreur du gardien Paes. Mais, après intervention du VAR, l’arbitre signalait un hors-jeu et refusait le but, conservant ainsi l’écart de deux buts.

Dans le temps fort final, l’Ajax a encore menacé par Godts puis par le remplaçant Maher Carrizo, mais Vaessen a évité un passif plus lourd à son équipe. La victoire n’a jamais été remise en cause, et le club ajacide se qualifie logiquement pour la finale des barrages, synonyme de billet pour la Coupe d’Europe.