L’Ajax se manifeste officiellement en Premier League pour un joueur à 22 millions d’euros

L'Ajax est en discussion avec Sunderland au sujet de la venue de Simon Adingra, rapporte The Telegraph. Selon le journal anglais, généralement bien informé, le club d'Amsterdam a jeté son dévolu sur l'ailier gauche ivoirien de 24 ans.

Adingra est autorisé à quitter Sunderland cet été et n'a pas encore disputé la moindre minute avec le club cette saison. L'attaquant avait encore été recruté en juillet 2025 pour près de 25 millions d'euros en provenance de Brighton & Hove Albion, mais n'a disputé que quatorze matches lors de sa première saison à Sunderland.

L'hiver dernier, Adingra a été prêté à l'AS Monaco. Le club français a payé un million d'euros pour ce prêt, durant lequel l'ailier a disputé quatorze matches, avec un bilan de trois buts et trois passes décisives.

L'Ajax voit désormais en Adingra un possible successeur de Mika Godts, même si la forme que pourrait prendre l'opération n'est pas encore claire. On ne sait donc pas si le club néerlandais mise sur un transfert définitif ou sur un nouveau prêt.

Avec une valeur marchande estimée à 22 millions d'euros, Adingra représente un investissement conséquent. Son contrat avec Sunderland court en outre encore pour quatre ans.

Avant son transfert à Sunderland, Adingra a joué pendant deux saisons à Brighton, avec huit buts et trois passes décisives en soixante matches de Premier League. Avant cela, il a évolué à l'Union Saint-Gilloise et au FC Nordsjælland.

Adingra compte trente sélections (et cinq buts) avec la Côte d'Ivoire et figurait dans le groupe pour la Coupe du monde l'été dernier, mais n'a joué que quinze minutes lors de la phase finale, en entrant en jeu contre l'Allemagne.

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