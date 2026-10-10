L’Ajax n’est pas parvenu à s’imposer face au NEC samedi soir. À la Johan Cruijff ArenA, Tolu Arokodare a ouvert le score de manière spectaculaire, mais un penalty transformé par Tjaronn Chery a scellé le score à 1-1. Le retard de l’Ajax sur le leader Feyenoord passe ainsi à cinq points.

L’Ajax a pris l’avantage à une vitesse folle. Un centre de Jorthy Mokio semblait passer au-dessus de Tolu, mais l’attaquant longiligne a tout donné pour parvenir à mettre sa tête sur le ballon. Sa tête puissante a ensuite été trop difficile à repousser pour Gonzalo Crettaz : 1-0. Tolu a ensuite célébré son but en brandissant le maillot de Kasper Dolberg, qui ne rejouera plus cette saison en raison d’une blessure aux ligaments croisés.

L’Ajax n’a pas longtemps profité de son avantage. Mokio s’est rendu coupable d’une faute sur Noë Lebreton dans sa propre surface, ce qui a offert un penalty au NEC. Chery a transformé la sentence avec sang-froid : 1-1.

Dans le reste de la première période, l’Ajax s’est encore montré dangereux à plusieurs reprises. Oscar Gloukh a été superbement servi par Julian Brandt, mais sa tentative a manqué de tranchant. Ce n’était en revanche pas le cas de la frappe de Mokio à l’entrée de la surface, qui a terminé sur la barre transversale.

Après la pause, l’équipe de Míchel s’est retrouvée en difficulté à plusieurs reprises après un retour catastrophique des vestiaires. Chery a même trouvé le chemin des filets une deuxième fois, mais ce but a été refusé pour hors-jeu. Míchel est ensuite intervenu en faisant notamment entrer le débutant Simon Adingra.

L’Ajax n’a toutefois jamais repris le contrôle du match. La rencontre a surtout donné lieu à beaucoup de duels, sans trop d’attaques réellement dangereuses. Abdellah Ouazane s’est presque laissé emporter dans cette bataille avec une charge appuyée sur Bryan Linssen, mais il s’en est sorti avec un carton jaune.

L’Ajax a tout de même eu des occasions pour faire basculer le match. Le remplaçant Marcos Leonardo a tiré à côté, Brandt juste au-dessus, et Ouazane a buté sur Crettaz. Dans les tout derniers instants, Ouazane s’est encore rapproché du but de la victoire après un beau numéro en solitaire, et Adingra s’est lui aussi procuré une belle opportunité, mais plus aucun but n’a été inscrit.