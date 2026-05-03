« L’Ajax s’intéresse de près à un ailier du Betis Séville, dont la clause libératoire s’élève à 30 millions d’euros. »

Selon le Diario de Sevilla, l’Ajax aimerait recruter Pablo García. Le club ajacide figure donc parmi les formations séduites par le jeune Espagnol de 19 ans.

Cette saison, il a participé à quinze rencontres de LaLiga avec l’équipe première du Real Betis, mais n’a passé que 378 minutes sur la pelouse. Le jeune ailier a depuis été rétrogradé avec la réserve andalouse.

Il s’est rapidement adapté à la Primera Federación, inscrivant cinq buts en six rencontres. Selon Juan José Ponce, d’autres clubs, dont le VfB Stuttgart, suivent également le joueur.

Selon le journaliste sévillan, l’Ajax serait prêt à formuler une offre avantageuse pour le Real Betis comme pour le joueur. García est sous contrat jusqu’en milieu d’année 2029 et dispose d’une clause libératoire d’environ trente millions d’euros.

Sa valeur marchande est estimée à huit millions d’euros, mais le média andalou anticipe un montant final plus élevé, d’autant que le Betis chercherait à inclure un pourcentage sur une éventuelle revente.

À ce stade, ni l’Ajax ni Stuttgart n’ont encore formulé d’offre concrète, précise le Diario de Sevilla. Si le joueur rejoignait bien le club amstellodamois, il intégrerait dans un premier temps le Jong Ajax, indique le journal.