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Mario StroeykensImago
Bart DHanis

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« L’Ajax s’intéresse à un joueur qui était autrefois considéré comme un immense talent. »

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Selon le journaliste Nicolo Schira, l’Ajax suit avec attention Mario Stroeykens. Le jeune talent de 21 ans, formé au RSC Anderlecht, est libre de partir.

Milieu offensif capable de glisser en attaque, le Belge formé au club a déjà disputé plus de 150 matchs avec l’équipe première.

À son apogée, sa valeur atteignait quatorze millions d’euros ; aujourd’hui, Transfermarkt l’estime à 4,5 millions. Ces dernières années, il a été fréquemment victime de blessures.

La saison dernière, des blessures musculaires récurrentes l’ont limité à vingt matchs et un seul but sous le maillot anderlechtois.

Outre l’Ajax, le club italien de Parme suit aussi le milieu de terrain. Le joueur devrait dans tous les cas quitter le club belge.

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Au total, il a disputé 162 matchs pour le club bruxellois, inscrit dix-sept buts et délivré seize passes décisives.

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