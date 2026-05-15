L'Ajax va recruter un nouveau gardien cet été. Jordi Cruijff, qui pilote le projet sportif, vise un gardien expérimenté et aurait déjà en tête deux grands noms, selon Voetbal International.

Ces dernières années, le poste de gardien a été une source d’inquiétude pour les Amstellodamois : cette saison encore, trois gardiens titulaires – Remko Pasveer, Vitezslav Jaros et Maarten Paes – se sont succédé entre les poteaux.

Pour mettre fin à cette instabilité, Cruijff prépare un investissement important lors du prochain mercato. Selon VI, le nom de Marc-André Ter Stegen circule déjà.

L’international allemand, actuellement sur le banc au FC Barcelone, a été prêté cet hiver au Girona FC, mais n’a pratiquement pas joué en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Sous contrat avec le Barça jusqu’en 2028, sa valeur marchande est estimée à quatre millions d’euros par Transfermarkt.

Outre Ter Stegen, VI évoque également Mark Flekken. Le joueur, qui compte onze sélections avec les Oranje, est le gardien titulaire du Bayer Leverkusen et est estimé à douze millions d’euros.