L'Ajax s'incline face au FC Utrecht dans les dernières secondes et chute à la cinquième place, une position qu'il déteste

Dimanche, lors de la 33^e journée de la VriendenLoterij Eredivisie, l’Ajax a concédé une défaite potentiellement fatale à ses ambitions. Wout Weghorst semblait avoir arraché le nul pour les Amstellodamois face au FC Utrecht, mais une tête décisive de Mike van der Hoorn a finalement offert les trois points aux visiteurs : 1-2. Les Ajacides reculent à une décevante cinquième place et pourraient être contraints de passer par les barrages. Grâce à ce succès, le FC Utrecht, désormais septième, valide son billet pour la même phase.

Chez les Ajacides, Oscar Gloukh a de nouveau été aligné derrière Kasper Dolberg, tandis que Wout Weghorst, rétabli de sa maladie, a commencé sur le banc. Côté FC Utrecht, Sébastien Haller a fait son retour dans le onze de départ face à son ancien club, et les ex-Ajacides Mike van der Hoorn et Dani de Wit étaient également titulaires.

L’Ajax a bien démarré la rencontre et a failli ouvrir le score dès la 2e minute : Steven Berghuis a lancé Youri Regeer en profondeur d’une belle passe, mais le gardien Vasilis Barkas est sorti à temps pour repousser l’action.

Les locaux ont ensuite maintenu leur emprise et se sont créés plusieurs occasions par Mika Godts et Gloukh. Dolberg a ainsi frôlé le cadre après un centre parfait d’Anton Gaaei, tandis que Gloukh a trouvé Barkas sur sa route. Le FC Utrecht n’a répondu que par une demi-volée de Jesper Karlsson durant la première demi-heure.

La plus grosse occasion de la première période est survenue à la 35^e minute : Godts a frappé puissamment sur le poteau, laissant Barkas impuissant, et le rebond est revenu à Regeer. À la stupéfaction générale, le milieu de terrain a tiré au-dessus du but vide à bout portant, et l’Ajax a regagné les vestiaires sans avantage malgré sa nette domination.

Après la mi-temps, la tension monte d’un cran au Johan Cruijff Arena au fur et à mesure que les résultats des autres rencontres affluent. Le FC Twente creuse l’écart face au Sparta, tandis que le NEC est mené par le FC Groningen. L’Ajax peine toutefois à lancer une offensive décisive en fin de match, ce qui pousse Garcia à faire entrer Davy Klaassen et Weghorst en lieu et place de Gloukh et Dolberg.

Malgré ces renforts d’expérience, le club ajacide a continué à se heurter à un bloc défensif bien organisé. Haller a bien tenté de créer le danger pour le FC Utrecht, obligeant un défenseur à intervenir au rebond, tandis que Berghuis manifestait ouvertement sa frustration face aux nombreux renvois en défense de ses partenaires. Lorsque Klaassen a choisi de rebrousser chemin lors d’une contre-attaque prometteuse, le public a exprimé sa déception par des sifflets nourris.

Alors que l’Ajax continuait de buter sur une défense bien organisée, le FC Utrecht a finalement frappé dans les dernières minutes. Zechiël a réalisé une belle accélération sur le flanc gauche, est arrivé jusqu’à la ligne de fond avant d’envoyer un centre à ras de terre vers le deuxième poteau. Vesterlund, complètement démarqué, n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets : 0-1.

Mais les visiteurs ne profitent pas longtemps de cet avantage. Un corner a semé le chaos dans la surface, et Weghorst a poussé le ballon au fond à la 83^e : 1-1. L’Ajax s’est alors rué vers la victoire, mais a finalement été puni dans le temps additionnel : Van der Hoorn a coupé au premier poteau sur corner pour sceller le score à 1-2.