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L'Ajax s'empare de la recrue d'Inzaghi… et Al-Hilal officialise le transfert

Mercato
M. Leonardo
Al Hilal
Saudi Pro League
Ajax
Brésil
Pays-Bas

Le buteur du « Leader » s'en va en championnat néerlandais

Le conseil d’administration d’Al-Hilal, sous la présidence du prince Nawaf bin Saad, a officialisé la cession du reste du contrat de l’attaquant brésilien Marcos Leonardo à l’Ajax Amsterdam.

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi, le conseil d’administration a remercié le joueur pour son apport au « Leader » (Al-Hilal) et lui a souhaité plein succès dans cette nouvelle étape.

Sous le maillot bleu, l’attaquant a inscrit 48 buts toutes compétitions confondues, contribué à la conquête de la Coupe du Gardien des Deux Saintes Mosquées et pris part à la campagne du club en Coupe du monde des clubs 2025.

Cette décision intervient sur recommandation technique de l’entraîneur italien Simone Inzaghi, qui a signifié à la direction qu’il ne comptait pas sur l’attaquant pour la saison à venir.

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