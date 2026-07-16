L'Ajax s'apprête à frapper un grand coup sur le marché des transferts avec une opération estimée à 10 millions d'euros

L'Ajax et le Club Bruges se livrent une bataille acharnée pour s'attacher les services de Noah Adedeji-Sternberg. L'ailier de 21 ans du KRC Genk serait évalué à dix millions d'euros, d'après Florian Plettenberg.

Les deux clubs « mettent la pression » pour s’attacher ses services, mais, selon l’expert allemand du marché des transferts, d’autres formations suivent aussi de près l’attaquant.

Né à Anvers, il a été recruté très jeune par le Bayer Leverkusen avant de rejoindre le Borussia Mönchengladbach.

En 2023, Genk a rapatrié ce jeune talent prometteur contre un chèque d’un million d’euros.

Le joueur, qui compte six sélections en équipe nationale junior belge, a disputé jusqu’à présent 79 matchs pour Genk. Il a marqué six buts et délivré six passes décisives.

La saison dernière, une blessure musculaire l’a limité à quelques apparitions en fin de match.