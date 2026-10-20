L’Ajax reste un grand nom en Italie : « Mais la peur ne règne pas ici »

Une occasion rapide de se racheter pour l’Ajax en phase de ligue de la Ligue Conférence, après l’humiliante défaite 2-1 contre Hajduk Split jeudi dernier. L’Atalanta se rend en effet à la Johan Cruyff ArenA cette semaine. À quoi les Amstellodamois peuvent-ils s’attendre face à cet adversaire italien qui régnait encore récemment sur l’Europe ? Voetbalzone en parle avec le journaliste Fabio Gennari, qui suit de près le prochain adversaire de l’Ajax, notamment pour Prima Bergamo.

Quand on parle de l’Atalanta, le nom du légendaire Gian Piero Gasperini vient vite à l’esprit. L’actuel entraîneur de l’AS Roma (68 ans) a dirigé le club de Bergame entre 2016 et 2025, menant cette formation modeste au sommet de la Serie A et du football européen. Avec notamment Marten de Roon dans ses rangs, l’Atalanta a décroché pour la première fois de son histoire une qualification pour la Ligue des champions. Son premier succès européen est arrivé en mai 2024, avec une victoire en Ligue Europa aux dépens du Bayer Leverkusen, battu 3-0 lors d’une finale à sens unique à l’Aviva Stadium de Dublin.

Le départ d’une figure emblématique du club

Peu après ce triomphe européen, Gasperini a décidé de quitter l’Atalanta. Les dirigeants ont choisi Ivan Juric pour lui succéder, mais l’expérience n’a pas été concluante. Le Croate, déjà limogé par l’AS Roma et Southampton, a également été renvoyé du Stadio Atleti Azzurri d’Italia après seulement quelques mois. L’Atalanta avait glissé dans le ventre mou de la Serie A et, lors d’un match de Ligue des champions contre l’Olympique de Marseille, Juric s’était accroché avec sa star Ademola Lookman. Les deux hommes avaient même dû être séparés, donnant lieu à des images peu réjouissantes. Peu après, les dirigeants ont remercié Juric.

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L’Atalanta a réagi rapidement en nommant le relativement jeune Raffaele Palladino à la tête de son équipe première. L’entraîneur italien a conduit La Dea à la sixième place de Serie A, synonyme de qualification pour la Ligue Conférence. En Coupe d’Italie, son parcours s’est arrêté en demi-finale, tandis qu’en Ligue des champions, le Bayern Munich s’est montré beaucoup trop fort sur les deux rencontres des huitièmes de finale (1-6 et 4-1). Lors du match à domicile, l’Atalanta a exercé un pressing intense et pris beaucoup de risques, ce qui lui a finalement coûté cher. Palladino n’a pourtant pas regretté cette approche offensive. « Si nous devions rejouer ce match, je jouerais exactement de la même manière. C’est grâce à cette façon de jouer que nous sommes en demi-finale de la Coupe d’Italie et que nous réalisons un bon parcours en championnat. »

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Palladino n’a pas eu droit à une deuxième saison à Bergame : l’Atalanta a choisi l’été dernier Maurizio Sarri (67 ans), entraîneur chevronné passé notamment par la Lazio, la Juventus, Chelsea et Naples. Dimanche, son équipe s’est inclinée 3-2 sur le terrain de l’AC Milan, mais, selon Gennari, ce résultat ne raconte pas toute l’histoire. « L’Atalanta est actuellement en bonne forme. Malgré l’absence de plusieurs joueurs importants, ses trois derniers matches ont été impressionnants. Neuf buts, un ballon sur le poteau et tant d’occasions créées qu’elle aurait facilement pu marquer douze ou treize fois au total. Il reste des choses à corriger en défense, mais l’équipe est sur la bonne voie. Cela prendra toutefois encore un peu de temps », souligne le journaliste qui suit l’Atalanta.

Un passage par le PSV

L’Atalanta possède donc une réelle puissance offensive. Ses buts viennent notamment de Gianluca Scamacca, assez connu aux Pays-Bas. L’attaquant de 27 ans, qui mesure 1,95 m, a fait ses premiers pas dans le football professionnel au PSV il y a plusieurs années. Après des passages en Serie A et en Premier League, ainsi qu’un bref prêt au PEC Zwolle, le grand avant-centre a rejoint Bergame en 2023 pour succéder à Rasmus Højlund, vendu à Manchester United. Gennari a été impressionné par l’ancien joueur du PSV. « Scamacca a récemment marqué pour l’équipe nationale d’Italie en Ligue des nations, puis trouvé le chemin des filets contre Pafos en Ligue Conférence. Il aurait pu inscrire bien d’autres buts encore. Même si ses performances ne sont pas toujours régulières, Scamacca est un joueur très important, qui a progressé au fil du temps et beaucoup mûri. Quand il est en forme, c’est un joueur décisif. »

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Scamacca a marqué peu avant la pause jeudi dernier contre Pafos, l’adversaire chypriote finalement battu 3-1 à domicile. L’Atalanta a donc bien commencé en Ligue Conférence, tandis qu’après sa défaite à San Siro, elle occupe pour l’instant une place dans le ventre mou de la Serie A. Mais la saison est encore longue, comme le sait Gennari. « Se qualifier pour une compétition européenne et aller le plus loin possible en Ligue Conférence : ce sont les deux objectifs de la saison qui occupent actuellement le plus les supporters de l’Atalanta. Cette année, le principal objectif du club est de veiller à ce que son nouveau projet sportif démarre bien. Les résultats suivront naturellement », explique-t-il, indiquant ainsi que les dirigeants de l’Atalanta ne pensent pas qu’aux résultats à court terme.

À Sarri, rompu au football italien, de ramener l’Atalanta vers une période plus sereine sur le plan sportif après des mois mouvementés. Faire oublier les années intenses vécues sous Gasperini à Bergame et dans ses environs reste toutefois une tâche extrêmement difficile. « La vie continue », soupire Gennari lorsqu’il évoque la situation actuelle du prochain adversaire de l’Ajax. « Gasperini a choisi de partir, malgré le contrat lucratif que lui proposaient les dirigeants de l’Atalanta. À Bergame, on est reparti de zéro cette année, et cela prendra du temps. Mais la confiance est là », affirme ce spécialiste du football italien, optimiste pour l’avenir de l’actuel dixième de Serie A.

Pour l’heure, à l’Atalanta, seul compte le match de jeudi prochain aux Pays-Bas. Les deux clubs n’ont pas une longue histoire commune : l’Ajax et l’Atalanta ne se sont affrontés sur la scène européenne que lors de la saison 2020/21. Les Amstellodamois avaient pris un point à Bergame (2-2) après avoir rapidement mené 2-0 en première période. À la Johan Cruyff ArenA, ils avaient ensuite perdu 1-0. L’occasion, donc, de prendre leur revanche six ans plus tard. « L’Atalanta n’a pas peur de l’Ajax, mais elle le respecte. Ce respect est toujours là. En Ligue Conférence, six matches sont au programme de la phase de ligue, contre huit en Ligue des champions. Le moindre faux pas peut donc coûter cher au classement », prévient Gennari au sujet des hommes de Sarri.

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L’Ajax n’est pas une bête noire

Dimanche, l’Ajax a réussi une bonne répétition générale avant la venue de l’Atalanta à Amsterdam en s’imposant 5-2 contre le FC Groningue. L’équipe de Sarri, elle, a perdu contre l’AC Milan, malgré une belle remontée dans la dernière demi-heure, ponctuée de deux buts. Gennari refuse néanmoins d’accorder trop d’importance aux cinq buts inscrits par l’équipe de Míchel Sánchez dans le nord du pays. « L’Ajax reste un grand nom ici. Mais, au vu de la situation actuelle, ce n’est pas la meilleure période de l’histoire du club », estime le journaliste, qui voit des possibilités pour l’Atalanta. Le coup d’envoi de son deuxième match de Ligue Conférence sera donné jeudi à 21 h.