Mardi soir, la deuxième division anglaise proposait un véritable choc. Southampton et Ipswich Town, deux prétendants à la promotion, se sont affrontés au St. Mary’s Stadium et ont offert un spectacle haletant : 2-2. Le suspense demeure donc à son comble en Angleterre. Qui décrochera le deuxième billet pour la promotion directe ?

Actuellement deuxième du Championship, Ipswich aurait pu valider officiellement sa montée en cas de victoire, Millwall, dont la différence de buts est nettement moins bonne, étant le seul équipe encore en mesure de le rattraper.

Un scénario favorable pour l’Ajax, car la montée des Blues transformerait automatiquement le prêt de Chuba Akpom en transfert définitif, contre une indemnité supérieure à neuf millions d’euros.

Longtemps, les Saints ont semblé l’emporter. Alors que le score était de 1-1, l’ancien joueur de Feyenoord Cyle Larin a de nouveau frappé pour Southampton à la 80^e minute : 2-1, son huitième but de la saison.

Avec cette réalisation, le Canadien semblait maintenir Southampton dans la course à la promotion directe. Cependant, Ipswich, où Akpom est entré en jeu dans le temps additionnel, a de nouveau contrarié les plans des Saints. Dans les dernières minutes, Jack Clarke a finalement égalisé : 2-2. À cause de ce but, les espoirs de montée directe de Southampton sont désormais définitivement compromis.

Ce partage maintient donc un suspense palpable en Championship : Ipswich compte 81 points, Millwall 80 et Middlesbrough 79. La dernière journée est programmée ce week-end.

Ipswich recevra Queens Park Rangers (14e), Millwall accueillera Oxford United et Middlesbrough se mesurera au redoutable Wrexham (6e). Le deuxième obtient un billet direct pour la Premier League, tandis que les clubs classés de la troisième à la sixième place disputeront les barrages.

Coventry City, entraîné par Frank Lampard, a déjà validé son billet pour la Premier League. Son équipe a dominé le championnat et décroché le titre avec une confortable avance.