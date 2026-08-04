L’Ajax a rejeté avec fermeté la première offre du Paris Saint-Germain pour Mika Godts, affirme De Telegraaf. Le champion de France a proposé 40 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus, mais l’Ajax estime cela largement insuffisant.

Lundi, le PSG a envoyé son offre par mail à Jordi Cruijff, qui n’a pas du tout été impressionné. De Telegraaf avait déjà indiqué plus tôt que l’Ajax réclamait au minimum 60 millions d’euros pour l’attaquant.

Selon le club amstellodamois, l’écart est encore bien trop important à ce stade. Cruijff n’a même pas formulé de contre-offre, rejetant fermement la proposition. Pour l’instant, l’Ajax refuse de négocier au sujet de Godts.

Le PSG devra réfléchir cette semaine à une nouvelle offre. En France, on estime que Godts ne vaut pas plus que Maghnes Akliouche, pour lequel 50 millions d’euros ont été déboursés la semaine dernière.

Godts a déjà trouvé un accord personnel avec le PSG. Un contrat jusqu’à la mi-2031 attend l’attaquant belge.