L'Ajax recrute un joueur : « Il a un impact sur le terrain et en dehors, une qualité qu'il ne faut pas sous-estimer »

L'Ajax a proposé son premier contrat à Marouane Bentaleb, comme l'a annoncé le club via ses propres canaux. Le défenseur et milieu de terrain de seize ans est ainsi lié au Johan Cruijff ArenA jusqu'à la mi-2029.

« Marouane est un défenseur moderne qui peut également évoluer au milieu de terrain. Il est très serein balle au pied et possède un bon sens du jeu », déclare Beuker sur les canaux du club.

« Il ose défendre vers l'avant et opte donc souvent pour la solution offensive », poursuit le directeur des affaires footballistiques. Né à Rotterdam, Bentaleb évolue depuis 2024 au sein du centre de formation de l'Ajax, après avoir quitté le Sparta.

À l'Ajax, Bentaleb est le capitaine des U17, l'équipe dirigée par l'entraîneur Stan Bijl. Cette équipe espoir disputera les 4, 5 et 6 avril la quatorzième édition de l'Olympia Future Cup.

« En tant que capitaine des U17, il s’est également imposé comme un leader et a ainsi un impact tant sur le terrain qu’en dehors, une qualité qu’il ne faut pas sous-estimer », déclare Beuker en faisant l’éloge du jeune joueur.

Bentaleb est un jeune international marocain. Il a disputé trois matchs avec l'équipe des moins de 17 ans de ce pays d'Afrique du Nord. Auparavant, il avait également joué avec les moins de 15 ans du Maroc.

« Nous sommes convaincus qu’il va poursuivre sur cette lancée et continuer à progresser vers le football professionnel », conclut Beuker.

Ky-an Martis

Plus tard dans la journée, le club d'Amsterdam a également annoncé la signature de Ky-an Martis. Ce défenseur de 15 ans, international junior néerlandais, arrive lui aussi en provenance du Sparta. Beuker : « Ky-an a bien progressé chez les U16 et présente les qualités que nous recherchons chez un défenseur dans notre style de jeu. »

« Ky-an est physiquement solide, à l'aise balle au pied et capable de faire les bons choix sur le terrain, ce qui lui permet, grâce à ses passes et à ses dribbles, d'exploiter les espaces lors de la construction du jeu. Nous sommes convaincus qu'il pourra continuer à progresser au sein de notre centre de formation dans les années à venir et nous attendons avec impatience de voir la suite de son parcours à l'Ajax. »