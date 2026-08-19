L’Ajax reçoit trois millions d’euros et se sépare temporairement de Josip Sutalo

L’Ajax est sur le point de se débarrasser de Josip Sutalo. Selon l’expert italien du marché des transferts Gianluca Di Marzio, il va poursuivre sa carrière sous forme de prêt à la Lazio.

Di Marzio avait déjà fait état mardi de l’intérêt venu de Rome. Depuis, le transfert s’est nettement accéléré, puisqu’un accord se rapproche déjà un jour plus tard.

L’Ajax va prêter le défenseur croate avec une option d’achat. Selon Di Marzio, cette option deviendra obligatoire si plusieurs conditions sont remplies.

La Lazio versera également trois millions d’euros à l’Ajax pour pouvoir le louer la saison prochaine. Grâce à ce transfert, le directeur technique Jordi Cruijff libère de la place dans la masse salariale.

Mardi soir, il est apparu que l’Ajax vend Ko Itakura pour 4,5 millions d’euros au Borussia Mönchengladbach. Aaron Bouwman est donc le seul défenseur central droitier encore présent.

Sutalo a été recruté à l’été 2023 pour 22 millions d’euros par le directeur technique de l’époque, Sven Mislintat, qui l’a fait venir à Amsterdam. Le défenseur a connu des débuts compliqués aux Pays-Bas, avant de se relancer sous Francesco Farioli.

Sutalo retrouvera à la Lazio son ancien coéquipier Kenneth Taylor. Ce dernier a effectué son transfert il y a six mois pour vingt millions d’euros.