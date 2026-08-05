L’Ajax reçoit d’excellentes nouvelles au sujet de Julian Brandt et Marc-André ter Stegen

L’Ajax pourra déjà compter sur les internationaux allemands Marc-André ter Stegen et Julian Brandt contre Shelbourne. C’est ce que rapporte Voetbal International, un jour avant le début du troisième tour préliminaire de la Conference League.

Ter Stegen et Brandt sont qualifiés et peuvent entrer directement en action jeudi avec l’Ajax.

Le club amstellodamois reçoit Shelbourne. Face aux Irlandais, Míchel peut ajouter beaucoup d’expérience et de qualité à son équipe.

Les Allemands ont participé à l’entraînement collectif de l’Ajax mercredi matin. La star Mika Godts, qui est sérieusement dans le viseur du Paris Saint-Germain, était également présente sur le terrain d’entraînement.

Godts est déjà tombé d’accord à titre personnel avec le PSG, qui n’a pas encore trouvé d’accord avec l’Ajax. Jordi Cruijff a repoussé fermement une offre d’ouverture de 45 millions d’euros et viserait, selon les informations, un montant d’au moins 60 millions d’euros.

Le match entre l’Ajax et Shelbourne débutera jeudi soir à 20 heures. Le match retour aura lieu jeudi prochain à 20 h 45 en Irlande.

Si l’équipe de Míchel vient à bout de Shelbourne sur les deux manches, le FC Noah ou le FC Sion l’attendra en barrages pour une place en phase de ligue de la Conference League.