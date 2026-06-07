L’Ajax propose un nouveau rôle à Óscar García après la non-obtention du poste d’entraîneur principal

Arrivé en février comme entraîneur principal de Jong Ajax, il avait signé un contrat jusqu’en milieu d’année 2027. Promu très rapidement à la tête de l’équipe première après le départ de Fred Grim, l’intérimaire, il a confirmé son autorité sur le groupe.

Satisfait de son bref passage à la tête de l’équipe réserve, le club souhaite lui confier à nouveau l’entraînement du Jong Ajax la saison prochaine. La balle est désormais dans le camp de García, qui doit décider s’il accepte ce nouveau mandat.

Selon VI, l’entraîneur se sent très apprécié au club et a savouré son passage chez les jeunes. « L’Ajax est donc convaincu que García et son staff continueront à prendre en charge le Jong Ajax en Keuken Kampioen Divisie la saison prochaine », écrit le site.

García avait précédemment exprimé son souhait de rester entraîneur principal de l’Ajax et de poursuivre sa carrière aux Pays-Bas. « J’aimerais rester ici pour le reste de ma carrière », avait-il déclaré en conférence de presse.

La semaine dernière, l’Ajax a présenté Míchel comme nouvel entraîneur principal ; l’Espagnol a signé pour deux ans, mettant fin aux espoirs de García de rester à la tête de l’équipe première.

En dix matchs à la tête d’Ajax 1, il a récolté cinq victoires, trois nuls et deux défaites, avant de qualifier le club, malgré une saison contrastée, pour le tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence via les barrages.