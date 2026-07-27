L’Ajax a prêté Julian Rijkhoff à Andorre FC pour une saison, comme l’a confirmé le club amstellodamois par le biais de ses canaux officiels. L’attaquant de 21 ans rejoint avec effet immédiat le club de Segunda División espagnole, où il évoluera jusqu’à l’été 2027. Une option d’achat a également été incluse dans l’accord de prêt.

Fait notable, l’Ajax a d’abord prolongé le contrat de Rijkhoff d’un an avant de le prêter. Son engagement court désormais jusqu’au 30 juin 2028, avec une option pour une saison supplémentaire. Le club d’Amsterdam évite ainsi que l’attaquant puisse partir libre à l’issue de son prêt et offre à Andorre FC la possibilité de le recruter définitivement.

Rijkhoff est revenu à l’Ajax à l’hiver 2024, après que le club amstellodamois l’a rapatrié du Borussia Dortmund pour environ 1,4 million d’euros. L’attaquant avait déjà effectué une partie de sa formation à Amsterdam, avant d’opter en 2021 pour un transfert vers le grand club allemand.

Le nouveau passage de Rijkhoff à l’Ajax s’est finalement soldé par une déception. Il a effectué ses débuts officiels en équipe première le 15 février 2024 lors du match à domicile contre le FK Bodø/Glimt en Conference League. Au final, il n’a disputé que onze matches officiels avec l’équipe première de l’Ajax.

La saison dernière, l’attaquant avait déjà emmagasiné de l’expérience lors d’un prêt à Almere City FC, pour lequel il a produit 19 buts et 4 passes décisives en 44 apparitions.