L'Ajax pourrait soudainement recruter une très grande star : « Il souhaite vivre près de l'Allemagne »

Selon Mike Verweij dans le podcast « Kick-off » de De Telegraaf, l’Ajax s’intéresse toujours à Marc-André Ter Stegen. Le gardien allemand devrait toutefois accepter une baisse considérable de salaire. Le journaliste estime néanmoins que son arrivée est tout à fait envisageable.

Installé en Espagne depuis douze ans, le gardien a rejoint le FC Barcelone en 2014 en provenance du Borussia Mönchengladbach pour douze millions d’euros.

Longtemps titulaire et même capitaine, il a été prêté cette saison à Gérone, club alors dirigé par l’actuel entraîneur de l’Ajax, Míchel.

À Barcelone, Joan García lui a depuis pris sa place dans les cages. Malgré un contrat courant jusqu’en milieu d’année 2028, Ter Stegen est libre de partir.

Âgé de 34 ans, il perçoit environ douze millions d’euros par an au Barça, une somme hors de portée de l’Ajax. Si le gardien accepte de revoir ses exigences à la baisse, l’option deviendrait alors crédible, estime Verweij.

Selon l’observateur, le gardien serait prêt à faire ce sacrifice pour des raisons personnelles : « Il aimerait vivre en Allemagne ou à proximité », précise-t-il.

L’Ajax ne dispose actuellement que de Maarten Paes comme gardien expérimenté dans son effectif, Vitezslav Jaros étant retourné à Liverpool.