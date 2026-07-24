L’Ajax peut toucher le jackpot : de l’intérêt pour un joueur estimé à 12 millions d’euros

Josip Sutalo figure sur la liste de Benfica, selon Bruno Andrade, journaliste de la branche portugaise de CNN. Aucune offre officielle n’a encore été formulée.

Cela pourrait toutefois rapidement changer. Benfica souhaite faire une offre une fois Antonio Silva vendu. Les Portugais sont proches d’un accord pour son transfert à Bournemouth.

Selon Transfermarkt, Sutalo vaut encore douze millions d’euros. Il est sous contrat à Amsterdam jusqu’à la mi-2028.

Le défenseur croate n’a pas participé jeudi dernier aux tours préliminaires de la Ligue Europa Conférence contre le FK Vojvodina (victoire 4-1), car il est encore en vacances en raison de la Coupe du monde.

Sutalo a disputé jusqu’à présent 108 matches avec l’Ajax, mais Jordi Cruijff souhaite tout de même le vendre. Selon les informations relayées, les Amstellodamois accepteront en cas d’« offre raisonnable ».

Si Sutalo venait à être vendu, il n’y aurait pas péril en la demeure à Amsterdam. L’entraîneur Míchel dispose encore de Daley Blind, Youri Baas, Dies Janse, Ko Itakura et Aaron Bouwman.



