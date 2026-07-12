Yann Sommer a trouvé un nouveau club. Le gardien de but de 37 ans, libre depuis son départ de l'Inter, poursuit sa carrière au Club de Bruges. C'est ce qu'annoncent Sacha Tavolieri et Fabrizio Romano.

Le gardien de but, qui a défendu les cages de l’Inter ces trois dernières années, était sans club depuis le 1^(er) juillet, son contrat n’ayant pas été renouvelé.

Il vient donc de s’engager avec le Club de Bruges. Selon Romano, il signe en Belgique un « contrat à court terme », probablement d’une durée d’un an.

Selon l’expert italien, le gardien suisse avait reçu plusieurs offres, notamment en Espagne, mais il a finalement choisi le Club de Bruges.

Au Club Brugge, il endossera le rôle de gardien numéro un. Ce poste était occupé ces dernières années par Simon Mignolet (38 ans), lequel a pris sa retraite sportive cet été.

Au cours des trois dernières années, Sommer a défendu les cages de l’Inter à 139 reprises. Le Suisse compte par ailleurs 94 sélections avec son pays, mais n’a plus disputé de match international depuis l’Euro 2024.

Le mois dernier, *La Gazzetta dello Sport* avait indiqué que l’Ajax s’était aussi penché sur le dossier Sommer. Les Amstellodamois devraient toutefois finaliser l’arrivée d’un autre gardien expérimenté : Marc-André ter Stegen.