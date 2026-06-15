L’Ajax passe à côté de sa cible : le joueur reste fidèle à son club et rejette l’offre amstellodamoise

L'Ajax doit probablement abandonner l'idée de recruter Bailey Rice. Le milieu de terrain, en fin de contrat avec les Rangers FC, devrait finalement prolonger son engagement, selon la presse écossaise et l'expert des transferts Ben Jacobs.

Fin avril, Fabrizio Romano évoquait l’intérêt de l’Ajax pour Rice, alors proche de partir libre. Plusieurs clubs anglais ainsi que Schalke 04 suivaient aussi le dossier.

Ajax et Schalke ont tous deux insisté et ont formulé une offre pour le jeune talent de 19 ans. En vain, semble-t-il désormais, au vu des informations concernant la prolongation de contrat imminente.

Considéré depuis plusieurs années comme l’un des meilleurs milieux de terrain britanniques, il a déjà disputé seize matchs avec l’équipe d’Écosse des moins de 19 ans.

Depuis son arrivée en provenance de Motherwell en 2022, il a disputé seize matchs avec l’équipe première des Rangers, mais sa situation a radicalement changé en novembre.

Quelques jours après la rencontre de Ligue Europa contre l’AS Rome, il s’est gravement blessé à l’entraînement et a dû être opéré. Depuis, il n’a plus joué et se concentre sur la saison à venir.

Malgré le départ imminent de l’entraîneur Danny Rohl, qui devrait rejoindre le Red Bull Salzbourg et être remplacé par le manager des Hearts, Derek McInnes, Rice a choisi de rester. Ajax et Schalke doivent donc se tourner vers d’autres options.