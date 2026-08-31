L’Ajax officialise le départ de Youri Regeer : voici le montant du prêt perçu par le club d’Amsterdam

Le transfert de Youri Regeer au Werder Brême est bouclé. Le milieu de terrain de 23 ans est prêté au Werder Brême pour le reste de la saison, qui a en outre obtenu une option d’achat. C’est ce qu’a annoncé l’Ajax via ses canaux officiels.

Plus tôt dans la journée de lundi, Johan Inan, de l’Algemeen Dagblad, avait déjà révélé le montant du prêt versé par le Werder Brême à l’Ajax. Selon le journaliste, il s’agit d’une somme de 200 000 euros.

Dimanche, il avait déjà été annoncé que l’Ajax et le Werder Brême étaient parvenus à un accord définitif concernant le transfert temporaire de Regeer. Les Allemands prennent en outre en charge l’intégralité du salaire du milieu de terrain pendant la période du prêt, comme l’avait déjà indiqué De Telegraaf.

Le Werder Brême a également obtenu une option d’achat de cinq millions d’euros. Si le club de Bundesliga décide de lever cette option, Regeer pourrait donc finalement rapporter encore une somme significative à l’Ajax.

L’Ajax avait rapatrié Regeer du FC Twente en janvier 2025 pour 4,5 millions d’euros. Peu après son retour, le produit du centre de formation amstellodamois s’est blessé, et sa deuxième période à la Johan Cruijff ArenA n’a jamais vraiment décollé.

À l’Ajax, Regeer a souvent été utilisé comme milieu défensif et a beaucoup joué sous Fred Grim et Oscar Garcia. Sous Míchel Sánchez aussi, il a d’abord débuté à ce poste, mais il n’y a pas suffisamment convaincu.

L’arrivée de Sofyan Amrabat a encore réduit les perspectives de Regeer. Selon De Telegraaf, Jordi Cruijff aurait préféré le vendre définitivement, mais un prêt avec option d’achat s’est finalement avéré être le maximum possible.

Regeer est encore sous contrat avec l’Ajax jusqu’à la mi-2029 et a disputé jusqu’à présent 57 matches officiels avec l’équipe première, inscrivant deux buts et délivrant cinq passes décisives.