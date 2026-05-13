« L’Ajax ne vise pas Christian Eriksen, mais un autre joueur de renom de Wolfsburg »

Selon le grand quotidien croate Jutarnji, Lovro Majer pourrait quitter le VfL Wolfsburg pour rejoindre plusieurs clubs européens, dont l’Ajax.

Âgé de 28 ans, le milieu de terrain se bat actuellement pour assurer le maintien du club allemand, tout en préparant discrètement son départ.

Sous contrat à la Volkswagen Arena jusqu’en milieu d’année 2028, le joueur aux 38 sélections avec la Croatie ne devrait toutefois pas aller au bout de son engagement.

Insatisfait de son rôle actuel, il quitterait le club en cas de relégation.

Le milieu de terrain intéresserait l’Ajax, Côme 1907, l’Eintracht Francfort, Naples et Villarreal, tandis que Wolfsburg espérerait récupérer entre 10 et 12 millions d’euros pour un joueur souvent présenté comme le successeur de Luka Modric.

S’il n’a pas tout à fait confirmé les espoirs placés en lui, il a néanmoins mené une carrière solide au Dinamo Zagreb, au Stade Rennais puis à Wolfsburg.

Wolfsburg, qui l’avait recruté 25 millions d’euros en 2023 en provenance de Rennes, est donc assuré d’enregistrer une perte financière.