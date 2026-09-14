L’Ajax n’en a pas encore fini : Jordi Cruijff veut tout de même recruter un grand nom libre de tout contrat

L’Ajax veut encore tenter de recruter Yves Bissouma, rapporte Mike Verweij pour De Telegraaf lundi après-midi. Le milieu de terrain est libre de tout contrat depuis son départ de Tottenham Hotspur.

On ne sait pas si les chances de voir l’Ajax enrôler effectivement le milieu libre de tout contrat sont élevées. Le club d’Amsterdam fait en effet face à une forte concurrence pour le Malien.

Plus tôt durant l’été, un média africain avait déjà fait état de l’intérêt de l’Ajax pour Bissouma, mais le club n’était jamais passé à l’action. Désormais, alors qu’il est toujours sans nouveau club deux semaines après la date limite, l’Ajax veut tout de même tenter sa chance.

Le milieu à vocation défensive est libre de tout contrat depuis son départ de Tottenham Hotspur, avec lequel il a disputé 111 matches. Le club l’avait recruté il y a quatre ans pour 30 millions d’euros en provenance de Brighton & Hove Albion.

Les Spurs ont décidé de ne pas prolonger son contrat parce qu’il avait partagé en août 2024 une vidéo sur Snapchat dans laquelle on le voyait inhaler du gaz hilarant depuis un ballon. Tottenham Hotspur a alors suspendu le milieu pour le match contre Leicester City, après quoi Bissouma a présenté ses excuses et évoqué un « grave manque de discernement ».

L’Ajax a déjà attiré tout un contingent de joueurs à la Johan Cruijff ArenA cet été. Sofyan Amrabat, Daley Blind, Joffre Torrents et Julian Brandt ont été recrutés libres. Tolu, Thilo Kehrer, Marc Ter Stegen et Simon Adingra ont été prêtés, tandis que des indemnités de transfert ont été versées pour Viktor Tsygankov (3 millions), Ciao Henrique (10 millions) et Marcos Leonardo (20 millions).



