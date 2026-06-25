« L’Ajax mise gros : le club néerlandais s’intéresserait à un international allemand de 48 sélections pour renforcer son effectif. »

Selon le Westdeutsche Allgemeine Zeitung, l’Ajax aurait approché Julian Brandt afin de le recruter. Le meneur de jeu allemand de 30 ans est libre de tout contrat depuis son départ du Borussia Dortmund.

Son départ de Dortmund met fin à une longue ère : l’Allemand a porté à 307 reprises le maillot des Schwarzgelben.

Joueur libre et international allemand (48 sélections), il suscite l’intérêt de plusieurs clubs. Le directeur technique Jordi Cruijff, friand de grands noms, voit en lui une recrue expérimentée de choix.

« Il semblerait que Brandt ait récemment reçu une proposition assez surprenante », écrit le journal local. « D’après les informations de notre rédaction, l’Ajax aurait pris contact avec l’entourage du joueur. »

Le club ajacide a pris la température auprès de l’entourage du milieu de terrain de 30 ans pour connaître son intérêt à rejoindre la capitale néerlandaise. Un obstacle de taille se dresse toutefois : la masse salariale.

« C’est surtout le salaire que Brandt percevait récemment à Dortmund (environ huit millions d’euros par saison) qui risque de mettre fortement à rude épreuve les capacités financières du club d’Amsterdam », suppose le WAZ.

Selon certaines sources, des clubs espagnols et italiens auraient également manifesté leur intérêt pour le joueur libre de tout contrat. Une prolongation de son contrat en Bundesliga reste par ailleurs une option.