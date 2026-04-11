« L'Ajax met tout en œuvre pour recruter un jeune talent portugais de premier plan »

L’Ajax souhaite à nouveau se renforcer avec de jeunes talents et aurait jeté son dévolu sur Martim Ribeiro, selon Ajax Showtime. L’attaquant de 15 ans du Sporting Portugal est considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération et figure en bonne place sur la liste des priorités du club d’Amsterdam. Le club étudie actuellement les possibilités de le faire venir aux Pays-Bas dès qu’il aura 16 ans.

Né en 2010, il évolue officiellement avec les U16 mais porte déjà les couleurs des U17 au club comme en sélection, preuve d’une maturité précoce.

Selon Ajax Showtime, ce avant-centre se distingue par sa mobilité, sa technique et son excellent pied droit.

Les Amstellodamois sont depuis longtemps très actifs sur le marché international des jeunes, avec un intérêt particulier pour des pays comme la Belgique, la France, le Portugal et l’Espagne. L’hiver dernier, Samory Koné a été recruté à Anderlecht. En raison de problèmes administratifs et d’une blessure, il attend toutefois toujours de disputer ses premières minutes pour le club.

Koné a d’abord intégré l’équipe U16 ajacide, mais il devrait rapidement monter d’un cran, conformément à la stratégie du club avec les jeunes déjà en avance sur leur programme. À Anderlecht, il évoluait déjà avec les U18.

L’été dernier, le club avait déjà frappé fort en attirant Eloi Gómez Saus (FC Barcelone), Roméo Garnier (Paris Saint-Germain) et Marvyn Muzungu (AJ Auxerre). Une stratégie qui confirme la volonté d’Ajax de bâtir un centre de formation aussi diversifié que talentueux.

Outre Ribeiro, le nom d’Adam Ayari circule également à Amsterdam. Le Français de 18 ans, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain expire bientôt, est lui aussi dans le viseur du club. L’Ajax se laisse donc plusieurs options pour l’avenir.

Le club a déjà enregistré l’arrivée de Quincy Nelisse, un attaquant de 14 ans en provenance du Sparta Rotterdam, qui a choisi de rejoindre l’équipe U16 plutôt que de s’engager avec le Feyenoord ou le PSV. D’autres jeunes talents devraient suivre dans les prochains mois.