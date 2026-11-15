L’Ajax Legends s’incline face au FC Barcelona Legends dans un choc à onze buts

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Ajax Legends a perdu 4-7 dimanche face au FC Barcelona Legends à la Johan Cruyff Arena. Ce match amical était placé sous le signe de l’héritage de Johan Cruyff, qui a connu une riche carrière de joueur et d’entraîneur dans les deux clubs.

Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Edwin van der Sar, Klaas-Jan Huntelaar, Jari Litmanen et Patrick Kluivert figuraient notamment dans les rangs de l’Ajax. Du côté de Barcelone, Javier Saviola, Éric Abidal, Ruud Hesp et Ludovic Giuly étaient présents. Litmanen et Kluivert ont également joué quelques instants pour les visiteurs.

L’Ajax a rapidement ouvert le score par Kluivert, auteur d’un joli ballon piqué après une feinte astucieuse de Ronald de Boer. Les Catalans ont réagi et égalisé grâce à Aleix Vidal.

Roger García, le dernier joueur à avoir porté le numéro 14 de l’Ajax, a ensuite donné l’avantage à Barcelone (1-2). Saviola a porté le score à 1-3 en profitant pleinement d’une erreur de Frank de Boer à la relance. Barcelone dominait largement et Nolito a inscrit le but du 1-4 à l’Arena.

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La première période a été un véritable festival de buts. Huntelaar a marqué de la tête pour ramener le score à 2-4, Nolito a inscrit le but du 2-5, puis Huntelaar a fixé le score à 3-5 à la pause, après un bon travail de Van der Vaart.

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L’Ajax a bien entamé la seconde période, mais Ryan Babel et Derk Boerrigter n’ont pas su concrétiser leurs occasions. Siem de Jong a néanmoins ramené le score à 4-5 à la suite d’un cafouillage. Boerrigter a eu l’égalisation à 5-5 au bout du pied, mais le gardien barcelonais Jesús Mariano Angoy l’en a empêché.

Barcelone a creusé l’écart en fin de match. Saviola a inscrit le but du 4-6 et Cristian Tello celui du 4-7. De nombreux changements ont encore été effectués dans les dernières minutes, sans modifier le score. Le coup de sifflet final a retenti après 84 minutes de jeu.

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Composition d’Ajax Legends (première période) : Van der Sar ; Winter (Van Rhijn 23'), Vertonghen, F. De Boer (Tahamata 22'), Rob Witschge (Emanuelson 23') ; Schöne, Sneijder (Dani 34'), Litmanen (Van der Vaart 34') ; R. de Boer (Maduro 34'), Kluivert (Huntelaar 34'), Richard Witschge (Babel 23')

Composition d’Ajax Legends (seconde période) : Van der Sar ; Van Rhijn, Maduro, Vertonghen, Emanuelson ; Schöne (Enoh 50'), Dani (De Jong 47'), Van der Vaart ; Tahamata (Boerrigter 47'), Huntelaar (Mido 47'), Babel

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Composition du FC Barcelona Legends (première période) : Angoy ; Vidal, Valiente, Abidal, Barjuán (Montoya 29') ; Trashorras, García, Giuly ; Saviola, Krkic, Nolito

Composition du FC Barcelona Legends (seconde période) : Hesp (Angoy 49') ; Vidal, F. De Boer, Abidal, Montoya ; Trashorras, Witschge, R. de Boer ; Tello, Kluivert, Nolito.