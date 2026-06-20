L’Ajax, le Feyenoord et le PSV manquent la signature du talentueux fils d’un ancien international comptant sept sélections

Selon De Telegraaf, Kirayno Schaken va prolonger son contrat avec le SC Heerenveen jusqu’en milieu d’année 2030. Âgé de dix-sept ans, le fils de l’ancien international Ruben Schaken espère percer comme footballeur professionnel en Frise.

Tout comme son père, il évolue au poste d’ailier droit et s’est déjà illustré par sa vitesse. La saison passée, il a plusieurs fois intégré le banc des remplaçants du club frison.

Il participera d’ailleurs au stage de préparation de l’équipe première pour le prochain exercice. Selon le journaliste Mike Verweij, c’est le projet sportif qui a fait la différence.

« Grâce à ses statistiques, cet ailier rapide a suscité l’intérêt des trois grands clubs traditionnels, mais après plusieurs entretiens, Schaken a décidé de rester en Frise et de prolonger son contrat », écrit le spécialiste de l’Ajax.

Plus tôt, ESPN avait révélé qu’il pouvait devenir le joueur formé au club le mieux rémunéré de l’histoire du club frison, offre qu’il a finalement acceptée.

Au Feyenoord, il aurait pu retrouver son petit frère Jerayno, déjà apparu dans le groupe de Robin van Persie la saison passée. Lors des rencontres de championnat contre le FC Twente et Heerenveen, ce dernier est toutefois resté sur le banc durant les quatre-vingt-dix minutes.

Son père Ruben, qui est également leur agent, a disputé 136 matchs officiels sous les couleurs du Feyenoord et a été sélectionné à sept reprises en équipe nationale des Pays-Bas, toutes compétitions confondues.