L’Ajax n’a pas pris la tête de la VriendenLoterij Eredivisie dimanche après-midi. Le club d’Amsterdam a fait match nul 2-2 sur la pelouse du FC Twente. Wout Weghorst a inscrit le but égalisateur de Twente sur penalty dans le temps additionnel.

Comme jeudi dernier face au FC Midtjylland et la semaine dernière contre l’AZ, l’Ajax a rapidement ouvert le score grâce à Tolu Arokodare. L’attaquant nigérian s’est élevé au-dessus de son adversaire et a marqué de la tête après seulement trois minutes : 0-1.

Twente a ensuite pris l’initiative. Daan Rots a placé une tête dans les mains de Marc ter Stegen, avant d’expédier une autre tentative loin du cadre. Aaron Bouwman a contré un tir de Sondre Orjasaeter.

L’Ajax s’est alors montré dangereux en transition. Oscar Gloukh, auteur d’un bon match, a trouvé Jorthy Mokio dans la surface. Le milieu de terrain a pu frapper sans opposition, mais a envoyé le ballon largement au-dessus, manquant l’occasion de doubler la mise.

Twente a accentué la pression en fin de première période. Orjasaeter s’est heurté deux fois à Ter Stegen, qui a également fait obstacle à Younes Taha après une contre-attaque rapide. Dans le temps additionnel, Orjasaeter a touché le poteau au premier poteau et Robin Pröpper a placé sa tête juste au-dessus.

Au retour des vestiaires, les Tukkers ont repris sur leur lancée. Après quelques secondes seulement, Daouda Weidmann a tenté sa chance en direction du but de Ter Stegen, mais sa frappe est passée à côté.

Twente a continué de pousser, mais l’Ajax a porté le score à 0-2 à la 66e minute, contre le cours du jeu. Entré en jeu, Rayane Bounida a tenté sa chance de l’extérieur de la surface et trompé le gardien Joël Drommel.

L’Ajax n’a pas profité longtemps de cet avantage. Deux minutes plus tard, Dies Janse a malencontreusement envoyé de la tête un corner dans le but de son propre gardien : 1-2.

Peu après, plusieurs scènes incroyables se sont succédé. Sofyan Amrabat a perdu le ballon dans sa propre surface, mais Joey Kooij a interrompu le jeu pour consulter l’écran de la VAR au sujet d’une possible main de Wout Weghorst dans sa propre surface.

Après avoir visionné les images, Kooij a décidé de ne pas accorder de penalty à l’Ajax, à la grande colère de Twente, qui aurait pu marquer après la perte de balle d’Amrabat.

Twente a finalement égalisé dans le temps additionnel. L’équipe a obtenu un penalty pour une faute de Lucas Rosa, qui a retenu Ramiz Zerrouki. Le milieu de terrain algérien est tombé au sol et un penalty a été accordé après l’intervention de la VAR. Wout Weghorst a ainsi fixé le score final à 2-2.