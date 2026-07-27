L’Ajax frappe de manière inattendue et parvient à un accord sur une indemnité de transfert de 20 millions d’euros

L’Ajax est tout proche de faire venir Tolu Arokodare, affirme Fabrizio Romano. MARCA avait déjà écrit la semaine dernière que l’Ajax suivait de très près l’attaquant de Wolverhampton Wanderers, mais il semble désormais qu’il soit vraiment en route pour Amsterdam.

L’Ajax a trouvé un accord avec Wolverhampton pour un prêt assorti d’une option d’achat de 22 millions d’euros. Il ne s’agit pas d’une option d’achat obligatoire.

Selon Romano, Arokodare était considéré comme la priorité absolue au sein du club amstellodamois. À l’heure actuelle, l’Ajax et Wolverhampton règlent les derniers détails du deal. Selon Ben Jacobs, l’Ajax paie également une indemnité de prêt et prend en charge l’intégralité du salaire.

Lundi dernier, Arokodare faisait encore parler de lui en Angleterre. Tout a complètement dérapé lors de l’entraînement de Wolverhampton. La situation a tellement dégénéré que la séance a dû être annulée, rapportait le journal local Wolverhampton Express and Star.

Le nouveau manager des Wolves avait en effet récemment fait savoir à Arokodare qu’il n’était plus le bienvenu avec l’équipe première. La nouvelle est mal passée pour le Nigérian, qui s’est malgré tout présenté normalement sur le terrain d’entraînement de Compton Park.

Un conflit y a ensuite éclaté, après quoi le club de Championship a décidé d’annuler l’entraînement. Un jour plus tard, la sécurité a été mobilisée pour empêcher qu’Arokodare ne se présente de nouveau de manière indésirable au complexe.

La saison dernière, Arokodare a été sanctionné disciplinairement après une altercation avec son coéquipier de dix-huit ans Mateus Mané. L’incident s’est produit dans le vestiaire après la défaite 4-0 contre West Ham United. Selon des sources, Arokodare en était le seul agresseur.

L’attaquant de 25 ans a été recruté l’été dernier pour 26 millions en provenance du KRC Genk. La saison dernière, il a disputé 36 matches avec Wolverhampton. Il a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives.



