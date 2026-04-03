L'Ajax fait venir aux Pays-Bas le fils d'un joueur de renommée mondiale pour la Future Cup

Enzo Cazorla, le fils de 16 ans de l'international espagnol Santi Cazorla, a été invité par l'Ajax à participer à l'Olympia Future Cup. Avec « Future United », il affrontera l'équipe des moins de 17 ans du club d'Amsterdam.

Future United est une équipe composée de joueurs du FC Volendam, du Como 1907, du Club León, de Barranquilla, du CF Pachuca, du Gamba Osaka et du Real Oviedo. Il s'agit de clubs avec lesquels l'Ajax travaille en étroite collaboration.

En raison de la situation actuelle au Moyen-Orient, les deux joueurs du Sharjah FC qui avaient été invités ne pourront pas se rendre à la Future Cup.

Par le passé, l'Ajax choisissait souvent d'inviter un seul club partenaire spécifique. Le club d'Amsterdam est impatient de voir comment ce nouveau concept va se dérouler.

Les jeunes talents invités auront l'occasion de se mettre en valeur face à des adversaires de renom tels que le Real Madrid, le Paris Saint-Germain ou le Bayer 04 Leverkusen.

Cazorla junior (Real Oviedo), entre autres, sera à l'affiche au complexe sportif De Toekomst pendant le week-end de Pâques. Il attend ce moment avec impatience. « Je ne suis pas ici à cause de mon père, mais parce que j'ai travaillé très dur ces dernières années. Ce serait formidable de marquer un but ou de faire quelques passes décisives. »

Le tout jeune Cazorla joue dans le même club que son père, qui, à 41 ans, est toujours actif en Liga. Le joueur, qui compte 81 sélections en équipe nationale, a notamment joué pour Arsenal et Villarreal par le passé.