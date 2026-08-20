Ko Itakura quitte définitivement l’Ajax pour le Borussia Mönchengladbach, a annoncé le club amstellodamois ce jeudi. Les deux clubs sont parvenus à un accord pour le transfert du défenseur, qui était lié à l’Ajax jusqu’à la mi-2029.

« L’Ajax a remercié Itakura pour sa contribution à Amsterdam et lui a souhaité beaucoup de succès en Allemagne », peut-on lire dans le communiqué consacré au Japonais, qui a auparavant évolué pendant trois saisons à Gladbach.

Itakura avait été recruté en 2025 pour un peu plus de dix millions d’euros en provenance de Gladbach et a disputé 26 matches avec l’équipe première à Amsterdam. On savait depuis plus longtemps déjà que le défenseur n’entrait plus dans les plans de l’Ajax et qu’il pouvait partir.

Florian Plettenberg, de Sky Deutschland, a indiqué cette semaine que l’Ajax récupérait 3,5 millions d’euros grâce à la vente d’Itakura. De Telegraaf, entre autres, a ensuite assuré qu’il s’agissait d’un montant de cinq millions d’euros.

Itakura a passé sa visite médicale en Allemagne sans le moindre problème. Le joueur en provenance de l’Ajax a signé à Gladbach un contrat courant jusqu’à la mi-2030.

« Je suis très heureux d’être de retour au Borussia. Le club m’a énormément manqué et lorsque l’offre est arrivée, j’ai décidé de revenir. J’ai l’impression de rentrer à la maison. J’ai hâte de rejouer pour le Borussia et d’évoluer à domicile devant nos supporters », a déclaré un Itakura ravi sur le site de Gladbach.