L’Ajax et Zakaria Ouazane se séparent avec effet immédiat

Zakaria Ouazane n’est plus un joueur de l’Ajax, selon les informations de Mike Verweij. Le frère d’Abdellah Ouazane, qui fait actuellement forte impression durant la préparation, va rejoindre le centre de formation commun du FC Twente et de l’Heracles.

L’attaquant de 19 ans a résilié son contrat avec l’Ajax d’un commun accord. Cette saison, il fera partie des moins de 21 ans à Twente.

Zakaria Ouazane a disputé treize matches avec Jong Ajax en Keuken Kampioen Divisie la saison dernière, notamment en raison de blessures à répétition. Il a inscrit un but.

Son frère, de deux ans son cadet, a déjà joué avec l’équipe première de l’Ajax. Abdellah Ouazane a déjà disputé quelques minutes en coupe la saison dernière et effectue l’intégralité de la préparation sous les ordres de l’entraîneur Míchel.

Le milieu de terrain de 17 ans a délivré une passe décisive lors de la victoire 4-1 contre le FK Vojvodina et a inscrit le but de la victoire lors du match amical contre Burnley (2-1).