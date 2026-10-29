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AC Monza v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Bart DHanis
Traduit par

L’Ajax et le PSV envoient des recruteurs observer la révélation incontestée de la Serie A

Ajax
PSV

L’Ajax et le PSV s’intéressent à Gustavo Varela, selon La Gazzetta dello Sport. Les deux clubs ont envoyé des recruteurs en Italie pour observer l’attaquant de près.

Mercredi soir, les recruteurs étaient présents lors du match de Serie A entre l’AC Monza et Naples. Varela a inscrit le but de l’égalisation pour Monza, mais son équipe s’est inclinée 1-4.

Il s’agissait déjà du huitième but de la saison pour Varela. Le Portugais a eu besoin d’autant de matches pour atteindre ce total et affiche donc actuellement une moyenne d’un but par match en Serie A. Il est ainsi le meilleur buteur du championnat, avec un but de plus que Donyell Malen.

Monza a recruté Varela l’été dernier en provenance de Benfica pour 2,5 millions d’euros. Selon Transfermarkt, l’attaquant de 21 ans vaut actuellement cinq millions d’euros.

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L’Ajax et le PSV ne sont pas les seuls clubs intéressés par Varela. Naples apprécie également beaucoup l’attaquant et souhaiterait passer à l’action dès janvier.

La saison dernière, Benfica avait prêté Varela au club portugais de Gil Vicente. Il ne s’y était pas particulièrement illustré, trouvant le chemin des filets à sept reprises en 33 matches.

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